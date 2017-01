Dramma nel centro accoglienza di via Aldini: profugo 30enne si getta dalla finestra, morto

Un uomo di trent'anni è morto a Milano dopo essere precipitato da una finestra all'interno della struttura d'accoglienza in via Antonio Aldini 74.

Nel centro, gestito dalla Fondazione Arca, vengono accolti gli immigrati e richiedenti asilo politico.

Il dramma - che, secondo la prima ricostruzione delle forze dell'ordine, dovrebbe essere un suicidio - è avvenuto pochi minuti prima delle tredici di domenica.

Sul posto, in zona Quarto Oggiaro, l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso ma per il giovane - la cui identità non è ancora stata divulgata, ma dovrebbe trattarsi di un ospite - non c'era nulla da fare.

A dicembre era successo in un altro centro accoglienza milanese (qui i dettagli) e nel 2015, nella fermata metro di Loreto (qui i dettagli), un profugo si era tolto la vita.