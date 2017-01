Cinisello Balsamo: precipita da un piano alto in un condominio, donna 63enne morta sul colpo

Una donna di sessantatré anni è morta dopo essere precipitata da un piano alto di un condominio in via XX Settembre a Cinisello Balsamo, Milano. L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì quattro gennaio.

A darne notizia sono gli agenti del Commissariato di Cinisello, intervenuti dopo essere stati avvertiti dal 118. Stando alle prime indiscrezioni potrebbe trattarsi di un suicidio.

Sul luogo dell'"incidente" l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso ma per la donna non c'era più nulla da fare.