Metro linea gialla M3: uomo perde la vita, circolazione bloccata

Un uomo di 53 anni, la mattina di sabato 9 novembre 2019, ha perso la vita nei pressi della stazione Corvetto della linea gialla M3, direzione San Donato. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, la polizia di stato, la Scientifica e la Croce oro di Milano per prestare i primissimi soccorsi. Troppo gravi, purtroppo, si sono rivelati i traumi subito dall'uomo che non ce l'ha fatta.

Da un primo riscontro parrebbe essere stato un gesto volontario. Ma si indaga.

Atm informa che "i bus sostitutivi stanno collegando le stazioni tra P. Romana e San Donato. La circolazione dei treni in questa tratta riprenderà non appena terminati i rilievi delle autorità, attualmente in corso. I treni viaggiano tra P. Romana e Comasina".

Dopo circa un'ora, la circolazione sta riprendendo e i treni torneranno gradualmente a viaggiare su tutta la linea e per tutte le destinazioni.