Annuncia il suicidio in un video mentre guida in autostrada ad alta velocità: fermato e salvato

Gli agenti della polizia stradale hanno trovato e salvato un ragazzo che aveva intenzioni suicide. Domenica sera, verso le 23.30, quando la pattuglia della Sezione di Milano di servizio presso la Barriera Milano Sud sulla A/1 in Nord (comune di Melegnano) ha intercettato un'autovettura Audi A3 che procedeva a velocità sostenuta.

Poco prima la centrale operativa della stradale di Bologna aveva diramato una nota per le ricerche di un veicolo analogo con a bordo un ragazzo straniero che si era allontanato dalla propria residenza di Modena manifestando intenti suicidi.

I poliziotti milanesi hanno bloccato l'auto e affidato alle cure ospedaliere il ragazzo di 21 anni che, in stato di ebbrezza alcolica e fortemente depresso per l'interruzione di un rapporto affettivo, aveva filmato il suo intento suicida conducendo il veicolo in autostrada a fortissima velocità.

Il ragazzo è stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza alcolica e riaffidato, poi, alla madre.