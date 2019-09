Dramma alla stazione di Lambrate: ragazzo di 23 anni muore travolto da un treno

Tragedia alla stazione di Lambrate. Un giovane di 23 anni è deceduto nella mattinata di mercoledì 4 settembre in seguito ad un impatto con un treno in transito di Trenitalia.

Dalle prime informazioni fornite dal 118, si tratterebbe di un gesto volontario. E' successo alle dieci e venticinque di mattina. Sul posto si sono precipitati i sanitari con un'ambulanza ed un'automedica, ma per il 23enne non c'è stato nulla da fare. Presenti a Lambrate anche gli uomini della Polfer per ricostruire l'esatta dinamica e mettere in sicurezza il binario, nonché il magistrato di turno.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, viene riferito che il treno di Trenord 2652 da Mantova a Milano Centrale è rimasto fermo per circa mezz'ora per consentire gli accertamenti dell'autorità giudiziaria.