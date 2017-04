Navigli, precipita da un piano alto: donna morta in un condominio di via Lodovico Il Moro

Una donna è morta nel pomeriggio di mercoledì in un condominio davanti al Naviglio Grande, in via Lodovico Il Moro, a Milano. La vittima, una sessantaseienne, ha perso la vita dopo essere precipitata per diversi piani.

Vano, purtroppo, l'intervento dell'Azienda regionale emergenza urgenza che ha inviato un'ambulanza e un'automedica: i medici non hanno potuto fare nulla.

Sul posto della tragedia, al civico 125, sono intervenuti gli agenti della questura per verificare la dinamica dell'episodio. Non si esclude che possa trattarsi di un caso di suicidio ma si stanno facendo gli accertamenti del caso.