Si getta con la figlia di 2 anni dalla tromba delle scale: procura chiede atti

La bambina, che ha due anni, è ancora ricoverata in ospedale, al Niguarda, in gravi condizioni. La madre, che di anni ne aveva 43, come si sa è deceduta: si è gettata dalla tromba delle scale (ottavo piano) in un palazzo in zona Rotonda della Besana, in viale Regina Margherita, in cui non viveva né lavorava. Aveva la piccola in braccio, che si è salvata per miracolo.

Ora la procura di Milano ha chiesto al Tribunale dei minorenni il trasferimento degli atti che riguardano la vicenda. Che, già di per sé dolorosa, non "nasce" da pochi giorni ma affonda le sue radici in un passato estremamente problematico e delicato. Delicatissimo. Si è saputo che alla donna erano stati già tolti due figli, avuti da una precedente relazione, e che la terza bambina, fin dalla nascita, era stata affidata ai servizi sociali e collocata in una comunità insieme alla madre.

Di fatto, la donna riusciva a ritagliarsi fette molto grandi di libertà spazio-temporale. Una situazione che aveva preoccupato fortemente il padre, che aveva chiesto aiuto insistente per risolvere una situazione ai suoi occhi pericolosa. Sembra infatti che la madre avesse già mostrato, di recente, l'intento di compiere un gesto estremo. Gli avvocati del padre sono ora intenzionati a condurre una battaglia per togliere la piccola ai servizi sociali del Comune di Milano e affidarla all'uomo.

In questo senso il Tribunale dei minorenni avrebbe già un faldone con la documentazione fornita dai legali del padre. Nel faldone è facile immaginare che vi siano anche le relazioni della comunità e dei servizi sociali ed è possibile che si tratti di versioni differenti. Ora tutto andrà in mano alla procura milanese.