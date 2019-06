Milano, si getta sui binari: travolta e uccisa da un treno della M1, quattro passeggeri feriti

Metropolitana M1 "Rossa" ferma per quasi tre ore tra Palestro e Villa San Giovanni a causa di un presunto suicidio nella stazione di Rovereto nel pomeriggio di lunedì 3 giugno.

Tutto è accaduto intorno alle 14.40, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. La centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e una'utomedica, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima, una donna di 47 anni.

Feriti anche quattro passeggeri che si trovavano a bordo del treno, volati a terra a causa di una brusca frenata. Quando il macchinista ha visto la donna sui binari, infatti, ha tirato il freno per evitare l'impatto, ma non è servito a nulla. Le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni: sono stati accompagnati al pronto soccorso a causa di alcune contusioni.

Atm aveva organizzato degli autobus sostitutivi per permettere ai passeggeri di viaggiare nella tratta interrotta. A causa dello stop forzato — necessario per permettere i rilievi — ci sono stati "maggiori tempi di attesa sul resto della linea", ha precisato Atm. La circolazione è ripresa intorno alle 17.30.

⚠️ M1: la circolazione è sospesa momentaneamente su tutta la linea (presunto suicidio). Seguono aggiornamenti. — ATM (@atm_informa) 3 giugno 2019

✅ M1: la circolazione riprende lungo tutta la linea e per tutte le destinazioni. — ATM (@atm_informa) 3 giugno 2019

Dove e come chiedere aiuto Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico allo 199 284 284 oppure online (qui), dalle 10 alle 24. Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero verde gratuito 800 86 00 22 da telefono fisso o al 06 77208977 da cellulare, dalle 13 alle 22.