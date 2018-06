Metro Porto di mare: persona investita, treni bloccati

Un uomo dell'età apparente di circa 30 anni è stato investito da un convoglio della linea gialla M3 in stazione a Porto di Mare, per cause ancora da chiarire. Il fatto è avvenuto poco dopo le 18 di lunedì 11 giugno.

Non sono note le cause che hanno portato all'incidente. Atm, in un tweet, parla di "tentato suicidio". Sul posto, avvertiti dal personale Atm, sono subito giunte le forze dell'ordine della polfer insieme ai vigili del fuoco (presenti con un'autopompa) per salvare la persona. Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) ha inviato un'ambulanza e un'automedica.

Le sue condizioni sono serie anche se non è in pericolo di vita ed è stato portato al Niguarda. La linea gialla è stata sospesa tra Porto di Mare e Corvetto. Forti rallentamenti sul resto della linea. Per coprire la tratta, sono subito stati attivati dei bus sostitutivi. La situazione sta ora lentamente tornando alla normalità.

⚠️ #M3: sospesa tra San Donato e Porta Romana (tentato suicidio). Se siete diretti a Rogoredo considerate le stazioni ferroviarie alternative. — ATM (@atm_informa) June 11, 2018