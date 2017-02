Suicidio sulla Metropolitana Verde M2: circolazione sospesa tra Caiazzo e Lambrate

Nel primo pomeriggio di mercoledì un uomo di 70 anni si è tolto la vita gettandosi sui binari della Metropolitana nella stazione di Piola. È successo intorno alle 13.10.

Inutile ogni tentativo di soccorso. I sanitari del 118 — intervenuti con un'ambulanza e un'automedica — non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Per permettere gli accertamenti la circolazione dei convogli è stata interrotta tra Caiazzo e Lambrate. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale e gli agenti della Questura di Milano. Dai primi riscontri della polmetro sembrerebbe un suicidio e non una caduta accidentale.

Per garantire il collegamento Atm ha disposto quindici autobus sostitutivi. Giornata nera per la Metropolitana M2, in mattinata la linea verde era stata sospesa tra le stazioni di Famagosta e Abbiategrasso per delle "verifiche agli impianti".

#M2: sospesa tra Caiazzo e Lambrate (tentato suicidio). Info su bus di collegamento, assistenti e alternative: https://t.co/8vMSyQ6zK6. — ATM informa (@atm_informa) February 15, 2017