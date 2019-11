Milano, suicidio in metro: uomo travolto e ucciso da un treno, linea verde sospesa

Circolazione sospesa sulla linea verde della metropolitana a Milano. Un uomo di 31 anni è stato travolto e ucciso da un treno nei pressi della fermata Crescenzago. La circolazione è stata sospesa tra le stazione di Cascina Gobba e Udine per circa due ore.

L'incidente, avvenuto alle 10.10 di venerdì, è accaduto in un tratto dove i binari dei treni sono in superficie, in direzione Assago/Abbiategrasso. Sul luogo dei fatti, all'altezza via Palmanova, sono intervenuti i medici del 118, la polizia, i vigili del fuoco e il personale di Atm.

Tentato suicidio in metro: M2 bloccata

Sono stati attivati i bus sostitutivi e, secondo quanto riferito dall'Azienda dei trasporti milanese, si tratterebbe di un suicidio: "Abbiamo sospeso la circolazione tra Gobba e Udine dopo un presunto tentativo di suicidio a Crescenzago. Sono in arrivo bus sostitutivi per collegare le stazioni della tratta sospesa".

Dove e come chiedere aiuto Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 199 284 284 oppure online (qui), dalle 10 alle 24. Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero verde gratuito 800 86 00 22 da telefono fisso o al numero 06 77208977

Le informazioni in diretta su Atminforma su Twitter

✅ #M2: si sono conclusi gli interventi di soccorritori e autorità. I treni tornano a viaggiare sull'intera linea per tutte le destinazioni. — ATM (@atm_informa) November 1, 2019

⚠️ #M2: abbiamo sospeso la circolazione tra Gobba e Udine dopo un presunto tentativo di suicidio a Crescenzago. Sono in arrivo bus sostitutivi per collegare le stazioni della tratta sospesa. Seguono aggiornamenti. — ATM (@atm_informa) November 1, 2019

⚠️ Siamo in attesa che il personale sanitario presti i soccorsi e che le autorità svolgano le attività necessarie per poter riaprire la circolazione tra Gobba e Udine. I treni continuano a viaggiare sul resto della linea. — ATM (@atm_informa) November 1, 2019

⚠️ #M2: abbiamo sospeso la circolazione tra Gobba e Udine dopo un tentato suicidio. Bus sostitutivi collegano le stazioni della tratta sospesa, che riapriremo una volta conclusi gli interventi di soccorritori e autorità. I treni viaggiano normalmente sul resto della linea. — ATM (@atm_informa) November 1, 2019