Milano, dramma nel palazzo della Regione: donna si lancia dal settimo piano, morta

Tragedia mercoledì mattina nel palazzo della Regione a Milano. Pochi minuti prima delle 8.30, una donna di quarantuno anni è precipitata dal terrazzino del settimo piano dell'edificio di piazza città di Lombardia, che ospita la giunta regionale, l'ufficio relazioni con il pubblico e alcune sale espositive.

Dopo il volo nel vuoto, la vittima è caduta al suolo in via Algarotti, proprio davanti all'ingresso di un supermercato Carrefour. Lì, è stata raggiunta dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono immediatamente intervenuti anche gli agenti della polizia locale e della Questura di Milano. Stando ai primissimi accertamenti, sembra che si sia trattato di un gesto volontario. La donna - dipendente della Regione - avrebbe lasciato un biglietto spiegando i gesti personali che l'avrebbero spinta al suicidio.