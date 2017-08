Dramma al centro profughi di via Corelli a Milano: un uomo di 34 anni è morto impiccato

Dramma nel Centro profughi di via Arcangelo Corelli di Milano: un uomo di 34 anni, afgano, è stato trovato morto intorno alle 8 di giovedì.

Sul posto sono intervenute un'automedica e un'ambulanza del 118 ma per la vittima non c'era nulla da fare. Secondo quanto riferito dai primi soccorritori giunti sul posto, il ragazzo è stato trovato impiccato.

La polizia sta facendo tutte le verifiche e i rilievi del caso. Per il momento sembra confermata l'evidenza: sarebbe un suicidio. La salma dell'uomo è stata affidata al magistrato.

Il trentaquattrenne, secondo quanto finora ricostruito dalla polizia, era riuscito ad arrivare in Austria ma dopo la ratifica degli "accordi di Dublino" era tornato in Italia, dove la sua domanda di richiesta asilo doveva essere analizzata. Da inizio agosto, era ospite del centro profughi di via Corelli: lo stesso centro dove giovedì mattina ha trovato la morte.

A fine 2016, nel mese di dicembre, due episodi simili avevano scosso l'opinione pubblica meneghina: prima un ragazzo si era tolto la vita in bagno, nel centro di via Fratelli Zoia; poi un altro giovane si era ucciso gettandosi da una finestra nel centro di via Aldini.