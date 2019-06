Suicidio in carcere a Milano: uomo di 59 anni trovato morto a San Vittore

Un uomo di 59 è morto all'interno del carcere milanese di San Vittore. La scoperta del cadavere è arrivata all'alba di venerdì.

Attorno alle 5 sul posto - via Gian Battista Vico - è intervenuto il 118 con un'automedica e un'ambulanza. Il pesonale dell'Azienda regionale emergenza urgenza, però, non ha potuto fare nulla per salvare la vita dell'uomo.

Non ci sarebbero dubbi sulla natura suicidaria del gesto. Le indagini sull'accaduto sono in mano alla polizia penitenziaria.