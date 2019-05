Dramma nel Milanese: ragazzina di 14 anni tenta di uccidersi a scuola, è molto grave

Una ragazzina di 14 anni si trova in gravissime condizioni dopo aver ingerito circa 30 pastiglie di un farmaco che serve per rallentare i battiti del cuore. La minore è stata soccorsa dal 118 all'interno della scuola media di via Al Cornicione 41, nel comune di Gaggiano (Milano).

L'arrivo del 118 nella scuola di Gaggiano

Sul posto è intervenuta un'ambulanza - ma è stato allertato anche l'elisoccorso - dopo la chiamata del personale scolastico, arrivata attorno alle 15.12 di giovedì. Ora la ragazzina è stata trasportata d'urgenza in ospedale.

Esclusi atti di bullismo: la ricostruzione dei carabinieri

Stando alla primissima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, che indagano sul caso, la minore - in cura per problemi psicologici - avrebbe ingerito un farmaco che abitualmente usa il nonno materno. È quindi probabile che la ragazzina lo abbia sottratto all'uomo di nascosto.

Allo stato attuale delle indagini, i militari escludono che l'episodio possa essere inquadrato come la conseguenza di gesti di bullismo da parte dei compagni di scuola della 14enne.