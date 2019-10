Dramma a Bollate, uomo di 67 anni muore travolto da un treno in stazione

Dramma nella stazione di Bollate Centro, nel Milanese, durante la notte tra mercoledì e giovedì. Un uomo di 67 anni è stato travolto e ucciso da un treno attorno alla mezzanotte e mezza.

Treno investe un uomo a Bollate

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso ma il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso. Tra le prime ipotesi sull'incidente, c'è quella del gesto volontario.

Le forze dell'ordine hanno fatto i rilievi a lungo per cercare di comprendere meglio la dinamica dell'incidente.

Dove e come chiedere aiuto Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 199 284 284 oppure online (qui), dalle 10 alle 24. Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero verde gratuito 800 86 00 22 da telefono fisso o al numero 06 77208977