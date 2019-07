Treno travolge e uccide una persona: l'incidente nella notte a Locate Di Triulzi

Travolta e uccisa da un treno. E' morta così una persona all'interno della stazione di Locate di Triulzi, nel Milanese.

La tragedia, i cui contorni sono ancora tutti da chiarire, è avvenuta poco dopo la mezzanotte tra sabato e domenica.

Persona investita e uccisa dal treno

A dare la notizia è l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto ha inviato un'ambulanza e un'automedica. Gli equipaggi del 118 non hanno potuto fare nulla per la vittima, la cui identità non è nota.

Sono stati avvertiti anche i carabinieri della Compagnia San Donato, i vigili del fuoco e il personale della rete ferroviaria italiana.

Resta, quindi, da comprendere se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.

Dove e come chiedere aiuto Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 199 284 284 oppure online (qui), dalle 10 alle 24. Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero verde gratuito 800 86 00 22 da telefono fisso o al numero 06 77208977 da cellulare, dalle 13 alle 22.