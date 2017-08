Treno travolge e uccide una persona a Pieve Emanuele: convogli fermi e cancellazioni

Treno travolge e uccide una persona nella stazione di Pieve Emanuele. Caos nella direttrice Alessandria - Voghera - Pavia - Milano e Stradella - Pavia - Milano.

L'incidente, sul quale sono in corso gli accertamenti di carabinieri e polfer, è avvenuto attorno alle 13 di venerdì. La vittima - la cui identità non è ancora stata rivelata - è morta sul colpo. Non è escluso che possa trattarsi di un sucidio. Sul posto dell'incidente sono interventi anche i vigili del fuoco.

Trenord, oltre ad annunciare i vari ritardi sugli altoparlanti delle stazioni interessate, ha comunicato sul proprio sito la notizia: "A causa di accertamenti di sicurezza da parte delle autorità competenti, la circolazione è interrotta tra le stazioni di Pavia e Milano Rogoredo, i treni potranno subire ritardi di circa 120 minuti, variazioni di percorso o cancellazioni. I treni della linea S13 sonno attestati nella stazione Milano Rogoredo. Prestare attenzione ai monitor e agli annunci in stazione".