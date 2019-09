Tragedia all'alba Trezzano sul Naviglio, donna precipita nel vuoto e muore

Una donna di 44 anni è morta precipitando nel vuoto da un palazzo in via Leonardo Da Vinci a Trezzano sul Naviglio, hinterland di Milano, nella mattinata di lunedì 9 settembre.

Tutto è accaduto intorno alle 7.10, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Le condizioni della 44enne sono subito apparse disperate tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso ma per lei non c'è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Secondo quanto riferito dai carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi, si sarebbe trattato di un gesto volontario.