Tentato suicidio a Milano, precipita da un palazzo

Un uomo è precipitato da un palazzo in zona Città Studi - Aspromonte, precisamente in via Lulli, nel primo pomeriggio di venerdì 30 dicembre. L'uomo è caduto dal quarto piano e non è deceduto perché, dalle informazioni raccolte dal 118, una ringhiera avrebbe 'attutito' il colpo.

E' successo intorno alle due e mezza. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un'ambulanza ed un'automedica. Presente anche la polizia. La dinamica non è chiara ed è al vaglio degli agenti.

L'episodio è accaduto al civico 9 della via.