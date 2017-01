Precipita al suolo dal terzo piano di un palazzo di via Marco Aurelio: morta donna di 70 anni

Una donna di 70 anni è morta dopo essere precipitata dal terzo piano di un palazzo di via Marco Aurelio a Milano. È successo nella mattinata di martedì 10 gennaio: intorno alle 10.13, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Le sue condizioni sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Per la donna non c'è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. Secondo quanto trapelato l'ipotesi investigativa più accreditata sarebbe quella di un gesto volontario.