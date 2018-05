Sotto effetto di droga precipita dal quarto piano e muore, dramma in via Quarenghi

Un uomo di trentaquattro anni, di origine marocchina, è stato trovato a terra, senza vita, in un condominio di via Quarenghi.

A lanciare l'allarme sono stati i residenti, intorno alle sette di domenica mattina, che hanno allertato i carabinieri. La vittima non risulta fosse residente nel palazzo ma qualcuno ha raccontato agli inquirenti di aver visto il giovane più volte frequentare uno degli inquilini, un uomo agli arresti domiciliari per reati relativi allo spaccio di droga.

Anche quella notte, prima del dramma, il 34enne risulta fosse nell'abitazione dove, sempre secondo indiscrezioni, avrebbe trascorso del tempo assumendo diverse droghe forse fino a perdere completamente il controllo. Dall'appartamento i vicini hanno sentito provenire alcune urla e poi, la mattina, la tragica scoperta e il dramma che poi si è rivelato un suicidio.

Il 34enne si sarebbe lanciato dal balcone del quarto piano dello stabile probabilmente in preda alle allucinazioni: credendo di essere inseguito dai cani, avrebbe cercato una via di fuga, precipitando nel vuoto e trovando la morte.

I carabinieri, intervenuti in via Quarenghi, al momento procedono per suicidio.