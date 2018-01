Lutto per Alessandro Cattelan, morto a Rho il suocero: inutile ogni tentativo di soccorso

Lutto in casa Cattelan. Nella mattinata di mercoledì 10 gennaio è morto a Rho W. Sauer, suocero del conduttore televisivo Alessandro Cattelan. L'uomo — padre di Ludovica Sauer, moglie del presentatore di Xfactor — è deceduto nella sua abitazione e gli uomini del 118, chiamati per soccorrerlo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La notizia è stata riportata da Settegiorni.