Il Super Enalotto "premia" Opera e Saronno con due "cinque" da quasi 30 mila euro

Due "cinque" al Super Enalotto in Lombardia, nei dintorni di Milano. Sono stati vinti a Opera e Saronno, rispettivamente in provincia di Milano e Varese, nell'ultimo concorso del popolare gioco a schedina.

Il "cinque" vinto ad Opera è stato giocato in via San Francesco 14, alla tabaccheria. Invece quello di Saronno è stato giocato nella ricevitoria di via San Cristoforo 49. Gli sconosciuti "baciati dalla fortuna" hanno vinto 27.412 euro ciascuno.

Il "jackpot" del Super Enalotto raggiunge così 54 milioni e 600 mila euro. Il quasi irraggiungibile "sei" non viene vinto in Lombardia dal mese di giugno del 2013, quando a Milano vennero vinti oltre quaranta milioni di euro.