SuperEnalotto, a Bollate (Milano) sfiorata vincita record da oltre 80 milioni di euro

Il 2018 inizia bene per un giocatore del SuperEnalotto di Bollate, in provincia di Milano, che ha sfiorato il Jackpot, ma nell’ultimo concorso ha centrato un 5 oltre 57mila euro: la schedina vincente è stata convalidata nel punto vendita Sisal Tabaccheria in via Vittorio Veneto 34.

Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto gli 80,7 milioni di euro, è il premio in palio più alto d’Europa ed è anche all’ottavo posto nelle vincite più alte della storia del gioco.

In Lombardia, fa sapere Agipronews, il 6 manca da giugno 2013, con 40,7 milioni finiti a Milano.