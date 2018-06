Milano fortunata, vinto un milione di euro con lo 'Stivale Milionario' del SuperEnalotto

Un milanese ha vinto un milione di euro dello 'Stivale Milionario': il premio è stato vinto grazie ad una schedina acquistata in un tabaccaio di via Marco D'Agrate. Nessun 6. Il Jackpot del SuperEnalotto continua a salire nel primo concorso del mese. Il bottino pieno manca da tempo e così per giovedì il premio di prima categoria sale a 43,6 milioni di euro.

La prima estrazione della settimana (combinazione vincente 45 56 66 74 77 88 Jolly 47 SuperStar 65) ha però portato bene ai 13 autori di altrettanti “5”, ognuno dei quali porta a casa circa 17mila euro. Centrato anche un "4Stella" da 38mila euro.

Ma fanno comunque festa in 10: sono i vincitori dello 'Stivale Milionario' collegato al SuperEnalotto: si portano a casa un milione a testa.

Ultima estrazione SuperEnalotto 4 giugno

COMBINAZIONE VINCENTE

45 56 66 74 77 88

NUMERO JOLLY 47

SUPERSTA 65

Stivale Milionario, codici vincenti e ricevitorie

Dieci premi da 1 milione di euro ciascuno, distribuiti da SuperEnalotto nel concorso del 4 giugno e in occasione dell’iniziativa speciale “Stivale Milionario”.

SuperEnalotto, tutti i codici dello Stivale Milionario: un milione a 10 fortunati

I codici vincenti sono i seguenti:

0649A342000F-3

1033B2420046-2

2007AC42005B-2

3943A2420007-2

5825A842007D-1

6013A7420062-1

7482A7420022-1

8507A7420026-1

9090F342083C-52

9090F3420860-483

Le ricevitorie in cui sono stati vinti i premi dello Stivale Milionario sono:

Vincita con 1 Premio Stivale Milionario realizzata a

MILANO (MI) presso

il punto vendita BARKOLLO CAFE' TABACCHI

situato in VIA MARCO D'AGRATE 15

tramite QUICK PICK SPECIALE

Vincita con 1 Premio Stivale Milionario realizzata a

COAZZE (TO) presso

il punto vendita TABACCHI

situato in PIAZZA DELLA VITTORIA 6

tramite SCHEDINA 2 PANNELLI

Vincita con 1 Premio Stivale Milionario realizzata a

ROMA (RM) presso

il punto vendita DABO BAR

situato in VIA ENEA 29

tramite GF STIVALE MILIONARIO

Vincita con 1 Premio Stivale Milionario realizzata a

SERRAVALLE PISTOIESE (PT) presso

il punto vendita TOTO ARCO DI INNOCENTI ROMINA

situato in VIA PROVINCIALE LUCCHESE 235

tramite QUICK PICK

Vincita con 1 Premio Stivale Milionario realizzata a

SANLURI (VS) presso

il punto vendita BAR SIMONE CROBU

situato in VIA CARLO FELICE 157 159

tramite SCHEDINA 2 PANNELLI

Vincita con 1 Premio Stivale Milionario realizzata a

ORBETELLO (GR) presso

il punto vendita BAR CENTRALE

situato in VIA TALAMONESE 1

tramite SCHEDINA 5 PANNELLI

Vincita con 1 Premio Stivale Milionario realizzata

dalla Bacheca dei Sistemi

centralizzati di Sisal S.p.A.

Vincita con 1 Premio Stivale Milionario realizzata

dalla Bacheca dei Sistemi

centralizzati di Sisal S.p.A.

Vincita con 1 Premio Stivale Milionario realizzata a

LUCCA (LU) presso

il punto vendita LA CAFFETTERIA DELL'ANGOLO

situato in VIA PUCCINI 7

tramite QP STIVALE MILIONARIO

Vincita con 1 Premio Stivale Milionario realizzata a

BRIVIO (LC) presso

il punto vendita TABACCHI EDICOLA CARTOLERIA

situato in VIA VITTORIO EMANUELE II 25

tramite SCHEDINA 2 PANNELLI