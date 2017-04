Portello, cercano di rubare quattro bottiglie di whisky dal supermercato: arrestati tre uomini

Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri del Nucleo radiomobile per due tentativi di furto all'interno di due supermercati milanesi.

Il primo episodio è avvenuto all'interno di un Carrefour dove un uomo ha cercato uscire con quasi duecento euro di merce pretendendo di non pagare. Si tratta di una un uomo italiano di qurantadue anni, pregiudicato.

Il secondo arresto si è verificato all'Iper del centro commerciale Portello: tre cingalesi di quarantaquattro, quarantatré e quarant'anni sono stati bloccati alle casse dagli addetti alla sicurezza. I tre si erano messi in fila per pagare una bottiglia di whisky Chivas Regal, ma nei pantaloni ne nascondevano altre tre. Sono stati portati via per furto aggravato in concorso. Avevano precedenti specifici.