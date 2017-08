Copre la targa con un foglio: l'automobilista col suv beffa così le telecamere della ztl | Foto

A bordo del proprio suv della Bmw, e in barba alle telecamere presenti all'ingresso della zona a traffico limitato (ztl) di via Casale, è entrato nell'area pedonale probabilmente per scaricare della merce. Il tutto senza essere in possesso dei permessi necessari - in genere rilasciati ai residenti - tanto che, per beffare gli occhi elettronici del Comune, ha pensato bene di coprire targa posteriore e anteriore con un foglio bianco.

Un trucco semplice quanto efficace visto che l'episodio rischiava di passare inosservato se non fosse stato per una passante. La donna ha deciso di fotografare l'auto tedesca 'posteggiata' con i fogli ancora attaccati e denunciare l'accaduto. E' successo attorno alle 17 di martedì.

"Sono tornata indietro, stavo quasi per lasciare perdere, e ho fatto le foto. A spostare i fogli non sono arrivata, temevo in una reazione non proprio positiva", racconta sulle pagine social del Comune di Milano. E aggiunge: "Comunque il 'signore' era lì a scaricare per l'Osteria di via Pre, che si vede in foto. Non avrei mai fatto in tempo a chiamare i vigili e vederli arrivare, prima che se ne andasse. Il punto è che qui ci si fa beffe delle regole in un modo plateale".

Ora sarà compito della polizia locale - impegnata in questi giorni anche a gestire il posizonamento delle barriere anticamion nelle zone pedonali di Milano - cercare di comprendere l'identità del responsabile e cercare di porre rimedio al possibile raggiro.