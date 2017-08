Tenta di uscire dall'Italia nascondendo 146mila euro nel doppiofondo dell'auto

Aveva nascosto 146mila euro in un doppiofondo dell'auto e stava per uscire dall'Italia attraverso il valico di Como-Brogeda (Svizzera). È stato scoperto dai militari della guardia di finanza e sanzionato. È successo lunedì mattina, nei guai un uomo di 34 anni di origini marocchine e residente in Spagna.

L’uomo — come riportato in una nota delle fiamme gialle — ha tentato di uscire dal territorio italiano assicurando ai finanzieri di non trasportare valuta a bordo della propria Volkswagen Polo con targa spagnola. I militari, non lasciandosi sfuggire i segni di nervosismo manifestati e insospettiti da piccoli segni di alterazione del rivestimento del pianale del veicolo, hanno fatto scattare un controllo più accurato durante il quale sono stati trovati i contanti. Le banconote sono state trovate all’interno di un doppiofondo abilmente occultato sotto il vano del cambio.

Sono state trovate centinaia di banconote di vario taglio per un valore complessivo di € 146mila euro. Metà del denaro trasportato illecitamente (oltre i 10mila euro) è stato posto sotto sequestro in attesa che il ministero dell’economia e delle finanze definisca la sanzione, oggi variabile dal 30 al 50% della somma illegalmente trasportata.