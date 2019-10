Maltempo a Milano, traffico intenso su tangenziali e autostrade: code per incidenti

Maltempo doveva essere e maltempo è stato. La provincia di Milano si è risvegliata con la pioggia e, come sempre succede in questi casi, è aumentato il volume dell'auto e il numero degli incidenti. La conseguenza più immediata è che il traffico era molto rallentato su tutte le arterie che portano verso Milano con diverse code.

Incidenti sulle tangenziali e traffico in tilt

Il primo schianto mattutino si è verificato sulla Tangenziale Est direzione Sud attorno alle 7. Sull'A51 sono intervenuti gli uomini del 118 e la polizia stradale per un incidente che ha provocato quattro feriti lievi.

Cinque minuti dopo, nella Tangenziale Ovest, due auto si sono scontrate nel tratto Rozzano/Quinto De' Stampi - Ss412. La polizia di Novate ha gestito il traffico e fatto i rilievi ma per fortuna l'unico ferito, un 52enne, non era grave.

Alle 8.06 c'è stato un tamponamento a catena sulla ss35 in direzione Nord, tra Bovisio Masciago e Binzago. Alle 8.48, il 118 segnala ancora un altro incidente sulla Tangenziale Est, tra Cascina Gobba e l'innesto per l'A52. Nello schianto è rimasto coinvolto un mezzo pesante con conseguenze disastrose per il traffico. Sul posto è intervenuta la stradale di Assago.

Alle 8.57 ancora un altro scontro. Stavolta sull'Autostrada A4, nel tratto Barriera Milano Est, Sesto San Giovanni. Sul posto sono arrivati gli agenti di Novate.

Milano Serravalle: le code alle 9.30 di martedì 15 ottobre