Cantieri sulla Tangenziale Ovest A50: ecco le chiusure programmate per consentire i lavori

Per lavori di ammodernamento dei dispositivi sicurvia, verranno effettuate diverse chiusure sulla Tangenziale Ovest A50.

Tutto è partito dalle 22 di lunedì 29 luglio e andrà avanti fino alle 6 di venerdì 2 agosto, esclusivamente in pari orario notturno per quattro notti consecutive, verranno chiusi al traffico i rami dello svincolo S.S. 412 Valtidone/MI-Vigentina (km 26+249) in uscita da carreggiata nord (direzione A8-Laghi) per Opera e in entrata da Opera per la medesima carreggiata nord

Contestuale chiusura dei rami di svincolo in uscita da carreggiata sud (direzione A1-Bologna) per Milano e in entrata da Milano per la medesima carreggiata sud. I percorsi alternativi indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico sullo stesso complesso di svincolo.

In caso di maltempo le lavorazioni di cui sopra potranno essere rinviate e recuperate nel corso del primo giorno utile consecutivo, con pari modalità ed orari.