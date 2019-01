Milano, riapre il tratto della Tangenziale Ovest chiuso da dicembre per manutenzione

La società Milano Serravalle Milano Tangenziali Spa ha comunicato attraverso una nota la riapertura al traffico, su due corsie per senso di marcia, del tratto della Tangenziale Ovest di Milano, compreso tra l’interconnessione con l’autostrada A8 Milano-Varese e lo svincolo per il Nuovo Polo Fieristico di Rho-Pero, chiuso per interventi di manutenzione straordinaria da sabato 8 dicembre 2018.

La carreggiata sud (direzione Genova-Bologna) riaprirà lunedì 7 gennaio alle ore 21, la carreggiata nord (direzione A8 laghi) martedì 8 gennaio alle ore 5, la viabilità nel comune di Rho (via Pace e corso Europa) lunedì 7 gennaio alle ore 6, come concordato con l’Amministrazione comunale.