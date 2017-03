Grave incidente sulla Tangenziale a San Donato: finiscono con l'auto contro il guard rail

Schianto violentissimo contro il guard rail, così si è conclusa la corsa di un'auto con a bordo quattro persone. L'incidente è avvenuto venerdì sera, intorno alle ventuno e trenta, sulla Tangenziale, a San Donato (Milano).

I feriti sono quattro giovani di età tra i ventiquattro e i trentadue anni. Sul posto è intervenuto il 118 con quattro ambulanze e un'automedica.

Non è chiaro come la vettura sulla quale viaggiano i feriti sia finita fuori strada. Sono stati trasportati all'ospedale di San Donato, Rozzano e al Fatebenefratelli. Non sono in pericolo di vita.