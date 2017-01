Vandali a Milano: sfregiata la targa in onore di Nelson Mandela

Sfregiata la targa in onore di Nelson Mandela a Milano, in piazza Leonardo da Vinci (zona Città Studi).

Ignoti hanno divelto la targa, che era stata posizionata su un masso nel giardino e scoperta il 15 dicembre 2013 dal console del Sud Africa Saul Molobi.

Lo segnala Marco Cagnolati, consigliere di Municipio 3 per Forza Italia, scrivendo al sindaco e agli organi competenti per chiedere di intervenire e ripristinare la targa nelle condizioni originali. «Il Comune di Milano ritengo non possa tollerare questo tipo di atti di violenza dal forte significato simbolico», aggiunge Cagnolati.