Milano, ecco le nuove tariffe per parcheggiare nelle strisce blu: stangata e aumenti del 50%

Aumentano, e non di poco, le tariffe per parcheggiare nelle strisce blu a Milano. Il rinnovamento della segnaletica stradale è ormai completato e - la data è stata rivelata da “Repubblica” - dal 1 maggio entreranno in vigore i nuovi prezzi già ufficializzati dalla giunta di palazzo Marino lo scorso 29 dicembre.

Gli aumenti non riguarderanno tutti i possessori dell’abbonamento integrato Atm, mezzi e parcheggi, proprio perché - aveva chiarito l’assessore alla mobilità, Marco Granelli - “seguiamo l’esempio delle città europee e favoriamo l’integrazione fra l’auto privata e il mezzo pubblico attraverso una maggiore competitività degli abbonamenti che comprendono sosta e Atm. Disincentiviamo - aveva spiegato - l’utilizzo ricorrente da parte dei veicoli privati di uno spazio pubblico sempre più prezioso che vorremo destinare ad altro”.

Per tutti gli altri - almeno per chi pagherà, visti i numeri mostruosi sui furbetti del parcheggio -, gli aumenti ci saranno. E non saranno di poco conto.

Le tariffe, infatti, andranno all’insù per tutte le zone della città e in alcuni punti un’ora di parcheggio può arrivare a costare addirittura 3 euro.

Le nuove tariffe per parcheggiare: aumenti fino al 50%