Pistole taser e spray al peperoncino illegali venduti in un 'negozio' cinese di Milano: foto

Taser 'travisati' da torce e spray urticanti al peperoncino esposti come un prodotto qualsiasi in un negozio cinese in piazzale Maciachini, a Milano.

E' quanto hanno scoperto gli agenti della polmetro milanese, martedì sera dopo un intervento per una lite nella fermata. Dopo aver 'risolto' l'alterco, i poliziotti vengono a conoscenza della presenza in superficie di un magazzino - ufficialmente un phonecenter - gestito da un cittadino asiatico nel quale venivano vendute le armi.

L'immediato controllo, effettivamente, ha permesso ai poliziotti di rinvenire - e sequestrare - quarantaquattro bombolette spray non a norma e cinquanta taser-torce, totalmente illegali in Italia. Il titolare, un trentaduenne con alcuni piccoli precedenti per ricettazione, è ora indagato per commercio non autorizzato di armi, articolo 695 del codice penale.