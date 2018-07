Polizia locale, un bando per taser e spray al peperoncino in Lombardia

Anche la polizia locale in Lombardia - dopo le forze dell'ordine - avrà il taser e lo spray al peperoncino. Lo ha annunciato Riccardo De Corato, assessore regionale alla sicurezza, ricordando che lo spray irritante è gà in uso ai vigili di altre città come Bologna, Ravenna e Genova.

L'annuncio segue la firma del decreto da parte del ministro dell'Interno Matteo Salvini, mercoledì 4 luglio, per dotare (in via sperimentale) di taser la polizia, i carabinieri e la guardia di finanza in undici città: Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Palermo, Catania, Padova, Caserta, Reggio Emilia e Brindisi. Il decreto arriva al termine di un complesso iter partito nel 2014.

Il taser, un'arma che fa uso di impulsi elettrici per inibire i movimenti del soggeto colpito, è utilizzato dalle forze dell'ordine in oltre cento Paesi del mondo: in Europa, tra gli altri, Francia, Germania e Regno Unito.

La Regione pubblicherà un bando (rivolto ai Comuni) con cui saranno messi a disposizione finanziamenti sia per la videosorveglianza sia per lo spray e il taser. E partirà anche una lettera ai sindaci e ai comandanti delle polizie locali per informarli del bando.