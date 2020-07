Calci e pugni agli agenti: fermato con taser e spray al peperoncino, poliziotto in ospedale

Ha sfogato tutta la sua rabbia contro gli agenti. Ne ha mandato uno in ospedale e ha cercato di fare lo stesso con gli altri. Ma poi alla fine, anche con le "maniere forti", è stato fermato. Un uomo di 32 anni, cittadino del Gambia, è stato arrestato giovedì pomeriggio a Milano con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Teatro del suo folle pomeriggio è stato il parco Segantini, in zona Navigli. Il 32enne, stando a quanto reso noto dalla Questura, era seduto su una panchina quando gli agenti si sono avvicinati per un normale controllo dei documenti. Alla vista dei ragazzi in divisa, però, l'uomo ha cominciato subito a mostrare tutto il suo nervosismo per poi tentare di scappare. Raggiunto dal capo pattuglia, il fuggitivo ha colpito l'agente con calci e pugni al volto e alle gambe.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A quel punto i poliziotti hanno azionato il taser per fermarlo, ma nonostante la scarica l'uomo ha continuato a opporsi fino a quando è stato definitivamente bloccato con lo spray al peperoncino in dotazione alle Volanti. La sua giornata è finita in cella, mentre il poliziotto ferito è stato portato in ospedale dove i medici gli hanno diagnosticato una prognosi di 5 giorni per un trama al ginocchio destro.