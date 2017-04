Bicocca, è polemica sulle nuove tasse universitarie: mailbombing degli studenti

E' polemica all'Università della Bicocca per la revisione delle tasse studentesche. L'Ateneo intende ridurre le cifre per gli studenti con redditi più bassi (con una no tax area) e aumentarle per i redditi più alti e per i fuoricorso, ma questa scelta non è condivisa da diversi studenti.

Vediamo in sintesi le proposte sul tavolo: esenzione totale sotto i 13 mila euro di Isee (come previsto dalla Legge di stabilità), riduzione fino a 500 euro delle tasse per chi ha l'Isee da 30 a 50 mila euro, aumenti anche di 600 euro per la fascia sopra i 60 mila o i 70 mila euro. Aumenti anche per chi è fuoricorso, come detto. Ma anche sconti per chi ha ottenuto almeno dieci crediti al primo anno oppure almeno venticinque in quelli successivi.

A protestare è il Coordinamento Link, presente in tutta Italia, che da anni si batte per la "no tax area" ma non condivide l'idea di farla pagare di fatto agli studenti fuoricorso e ai più ricchi, perché ciò andrebbe contro l'obiettivo europeo di aumentare del 40% i trentenni con istruzione universitaria. E non solo: secondo Link, la Bicocca è tra le università italiane più care per i redditi medio-alti.

Link ha chiesto un "mailbombing" degli iscritti per sensibilizzare i dirigenti dell'Ateneo sulle scelte che stanno per essere compiute. Intanto la Statale ha già approvato la riforma della tassazione, più o meno sulla stessa linea di quanto intende fare in Bicocca: no tax area (ma condizionata dal numero di crediti ottenuti nell'anno precedente) possibile fino a 22 mila euro, aumento per i fuoricorso con più di 40 mila euro di Isee e, infine, i dottorandi senza borsa di studio non pagheranno più nulla.