Milano, 'sequestra' un tassista per evitare di pagare la corsa ma gli finisce male: la storia

Ha preso un taxi anche se in tasca non aveva un centesimo. Semplicemente perché, stando a quanto riferito dagli investigatori, aveva deciso di non pagare. Peccato per lui, un ragazzo di 25 anni nato a Pistoia ma residente a Firenze, che proprio mentre stava tentando 'scroccare' la corsa con minacce e una sorta di 'sequestro' messo in atto contro il tassista, il conducente dell'auto bianca si sia imbattuto in una pattuglia del radiomobile della Compagnia Porta Magenta.

Le minacce al tassista

Il giovane è così finito in manette con l'accusa di estorsione aggravata. Secondo quanto ricostruito da militari, il ragazzo era salito sul taxi attorno alle 6.30 di domenica, in via Venzia Giulia zona Musocco. Dopo circa una ventina di minuti di corsa, il cliente ha cominciato a minacciare il tassista, un 54enne italiano. "Continua a guidare sennò ti faccio male". "Non ti pago". "Non rispondere alla radio". "Non guardare negli specchietti retrovisori".

Parole pronunciate dal sedile posteriore mentre il tassista proseguiva la sua corsa verso il centro Milano. All'altezza di corso Genova, però il 54enne ha notato una pattuglia dei carabinieri e ha tirato una frenata violenta. Poi è sceso dall'auto, lasciando il 25enne chiuso dentro. I militari, dopo aver raccolto la sua denuncia, hanno arrestato il cliente.