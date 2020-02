Milano, rifiuta la corsa a 4 ragazzi ubriachi: tassista preso a calci e pugni dal branco

Avrebbe detto di no a quel gruppo perché erano tutti evidentemente ubriachi e difficili da "gestire". Ma è bastato proprio quel rifiuto per mandare su tutte le furie i suoi clienti e trasformare una semplice discussione in una violenta aggressione.

Un tassista di 47 anni, cittadino italiano, ha denunciato alla polizia di essere stato picchiato all'alba di mercoledì in piazza della Repubblica, in centro a Milano.

La follia sarebbe avvenuta pochi minuti prima delle 5, quando quattro ragazzi - sembra si trattasse di tre italiani e uno straniero - avrebbero chiesto al conducente dell'auto bianca di essere accompagnati a Settimo Milanese. Vista "l'agitazione" dei giovani, il guidatore si sarebbe rifiutato e a quel punto il branco lo avrebbe insultato e poi colpito con pugni e calci quando lui è sceso dalla macchina.

Ad aggressione compiuta, i quattro sono scappati e hanno fatto perdere le loro tracce, mentre il 47enne ha allertato la polizia. L'uomo è stato medicato sul posto, ma fortunatamente non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.