Taxista rapinato da coppia dopo la "chiamata" con l'app: coltello contro e via i contanti

Ha risposto a una "chiamata" giunta attraverso una app. Ma, quando è arrivato al luogo dell'appuntamento, è stato aggredito e derubato.

Notte di paura quella tra mercoledì e giovedì per un tassista di quarantatré anni, che è stato rapinato di tutti i soldi che aveva nella sua auto bianca. Verso mezzanotte e mezza, stando a quanto ha finora ricostruito la Questura, il conducente si è recato in via Arena - in zona Porta Genova - da dove era partita una richiesta per un taxi dall'app "Free now".

Al suo arrivo, il 43enne ha trovato ad attenderlo una donna, che è subito salita in macchina. Dopo pochi attimi, però, accanto al finestrino lato guida si è presentato un uomo che, con un coltello in pugno, ha intimato alla vittima di consegnare tutti i soldi, circa 260 euro.

I due - descritti entrambi come italiani sui cinquanta anni - sono poi scappati con il bottino. I poliziotti hanno già raccolto la denuncia del tassista e sono al lavoro per risalire al profilo che ha prenotato l'auto bianca nella speranza che da lì arrivino informazioni utili sulla coppia.