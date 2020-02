Milano, tassista rapinato in strada: finto cliente gli punta una pistola alla tempia, via i soldi

Ha finto di voler prendere un taxi. Poi, quando il conducente si è fermato, lo ha minacciato arma in pugno ed è scappato. Rapina domenica sera in via Comasina a Milano, dove un tassista di quarantacinque anni è stato aggredito in strada e "scippato" da un uomo che lui stesso ha descritto come un italiano sui venticinque, trenta anni.

La disavventura del 45enne è iniziata verso le 21.20, quando il malvivente gli ha chiesto di fermarsi spacciandosi per un cliente. Appena l'auto bianca si è bloccata, il rapinatore ha estratto una pistola e l'ha puntata alla testa della vittima, costringendo il tassista a consegnare circa 200 euro in contanti.

Col bottino in mano, il giovane è poi fuggito e ha fatto perdere le proprie tracce. Ad allertare la polizia, che ora indaga, è stato lo stesso guidatore, che fortunatamente non è rimasto ferito.