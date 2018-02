Milano, tassista beccato a comprare cocaina durante il turno di lavoro: patente ritirata

Patente ritirata e segnalazione alla prefettura come consumatore di stupefacenti. E' la sorte toccata ad un tassista italiano di 43 anni.

L'uomo è stato beccato nella serata di sabato dagli agenti della Sesta Sezione della Squadra Mobile di Milano mentre 'accoglieva' nel proprio taxi un pusher marocchino di 39 anni.

Dopo avergli venduto mezzo grammo di cocaina, lo spacciatore era tornato all'interno di un locale in via Ugo Bassi, zona Isola, dove aspettava altri clienti. I poliziotti - che lo seguivan da alcuni minuti, dalla Stazione Centrale - lo hanno fermato, insieme al tassista che ha confermato di aver acquistato la droga dal nordafricano.

In casa del pusher, a Cinisello Balsamo, e nella sua auto, sono stati trovati altri cinque grammi di coca e settecento euro in contanti.

Il tassista, che in quel momento era di turno, era già stato beccato nel 2014 in zona Monteceneri con della cocaina. Per questo motivo l'episodio verrà segnalato alle autorità competente.