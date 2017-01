Tassista abusivo stupra una studentessa Erasmus a Milano: condannato a sei anni

Aveva stuprato una studentessa belga in Erasmus a Milano, nel gennaio del 2014. Adesso, nei suoi confronti, è arrivata la condanna definitiva per violenza sessuale aggravata.

L'uomo, un ecuadoriano di quarantotto anni, è stato prelevato dai carabinieri a Paderno Dugnano, dove era detenuto ai domiciliari in casa della moglie.

All'epoca il sudamericano si era offerto come tassista abusivo alla donna che, dopo una serata in un locale in zona Molino delle Armi, voleva tornare a casa in piazzale Susa. Lo stupro si era consumato in zona Bovisa, dove il quarantottene aveva "isolato" la sua vittima. Adesso dovrà restare a San Vittore per altri sei anni