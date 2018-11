Dà un passaggio a una ragazza e la stupra: condannato a 4 anni e 8 mesi tassista abusivo

È stato condannato a quattro anni e otto mesi di carcere Nabawy Ahmed Elshebbiny Ahmed, il 61enne tassista abusivo, di nazionalità egiziana, accusato di aver stuprato una studentessa di 20 anni dopo averle dato un passaggio fuori dalla discoteca Old Fashion. La violenza si era consumata nella notte tra il 15 e il 16 giugno scorso. A decidere la condanna dopo un processo con rito abbreviato è stato il giudice per l'udienza preliminare Elisabetta Meyer.

Il gup ha parzialmente accolto la richiesta di condanna a sei anni di carcere, avanzata dal pm Gianluca Prisco. La giovane vittima ha riferito che la sera dello stupro, dopo aver bevuto molto, era andata in un chiosco nei pressi del locale per mangiare un panino. In seguito, la 20enne era salita in macchina con il tassista abusivo per tornare a casa, ma lui, dopo aver fermato l'auto in un parcheggio, secondo quanto emerso dalle indagini, l'ha stuprata

L'episodio

Dopo l'orrore commesso, il 61enne aveva salutato la giovane dicendo che per quella volta la corsa sarebbe stata gratuita. La studentessa all'epoca non aveva capito di cosa stesse parlando l'uomo, ma qualche ora dopo, quando nella sua mente sono riapparsi i primi flash, ha cominciato a ricostruire il terribile accaduto, cercando di farsi coraggio.

Elshebbiny Ahmed, in Italia da 30 e senza precedenti penali, era stato arrestato lo scorso 21 giugno dai carabinieri. La conferma dello stupro per gli investigatori era arrivata dopo la comparazione tra il Dna dell'uomo e le tracce prelevate dalla gonna e dalla maglietta che la 20enne indossava la notte della violenza. A confermare lo stupro erano state anche le analisi della clinica Mangiagalli.