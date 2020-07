Offre un passaggio a una 19enne, poi la stupra: tassista arrestato per violenza sessuale

L'ha notata mentre camminava sulla Statale per raggiungere la vicina fermata del bus. Si è avvicinato, le ha offerto un passaggio, le ha detto che ad accompagnarla a casa ci avrebbe pensato lui. E invece quella era soltanto la prima parte della sua trappola, del suo orrendo piano. Che, però, non aveva fatto i conti con la forza e il coraggio della sua vittima designata.

Un uomo di 50 anni, un tassista italiano con precedenti alle spalle, è stato arrestato domenica sera a Trezzano con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 19 anni, una giovane albanese del 2000 arrivata in Italia un paio di mesi fa.

L'orrore si è consumato verso le 19, quando - stando a quanto accertato dai militari - il 50enne ha "abbordato" la 19enne sulla Vigevanese, dove lei avrebbe dovuto prendere il bus per tornare a casa. L'uomo le avrebbe offerto un passaggio e una volta che lei sarebbe salita in auto avrebbe guidato verso via Darwin, una strada isolata e senza troppe macchine di passaggio. Lì è andata in scena la violenza: l'uomo, infatti, avrebbe iniziato a palpeggiare con veemenza la vittima, toccandola nelle parti intime e forzandola ad avere un rapporto sessuale.

La strenua resistenza della 19enne alla fine ha avuto successo e la ragazza è riuscita a fuggire dalla macchina scappando in strada e dando l'allarme. I primi a soccorrerla sono stati i volontari della croce verde di Trezzano, che l'hanno medicata e portata in ospedale, per poi allertare i carabinieri. I militari di Corsico, guidati dal capitano Pasquale Puca, hanno così cominciato la caccia all'uomo e dopo aver ascoltato i testimoni e identificato il tassista 50enne, sono andati a prenderlo a casa sua. L'uomo si trova ora nel carcere di San Vittore.