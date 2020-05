Milano, in taxi a ritirare il trolley carico di eroina: arrestato spacciatore 20enne

Probabilmente aveva scelto l'auto bianca per dare meno nell'occhio, sperando di passare inosservato. Ma, purtroppo per lui, gli investigatori erano già sulle sue tracce e al momento giusto lo hanno bloccato.

Un ragazzo di 20 anni, un giovane cittadino marocchino con precedenti e già espulso in passato dall'Italia, è stato arrestato martedì pomeriggio a Corsico dagli agenti del commissariato Scalo Romana. I poliziotti, impegnati in un'indagine sul traffico di droga nella zona sud di Milano, sono arrivati a lui e hanno cominciato a controllarlo e monitorarlo.

Gli investigatori hanno così notato che verso le 14 il giovane e una ragazza sono saliti a bordo di un taxi, che li ha portati fuori da un palazzo di via Cadorna a Corsico. Dopo circa dieci minuti di assenza, la coppia è uscita dal condominio con un grosso trolley al seguito ed è salita a bordo di un secondo taxi.

Proprio in quel momento, prima che la macchina partisse, gli agenti sono intervenuti e hanno bloccato il 20enne e la ragazza. Sul fondo del trolley, al cui interno c'erano abiti maschili, sono stati trovati 204 grammi di eroina e dal portafoglio del ragazzo sono saltati fuori 590 euro. La donna, identificata, è risultata "pulita" e senza precedenti ed è stata lasciata libera, mentre il pusher è stato dichiarato in arresto e portato in carcere.

Pochi giorni fa altri due spacciatori "amanti" dei taxi erano stati arrestati. In quel caso in manette erano finiti due 24enne che si spostavano con le auto bianche per vendere la loro droga, probabilmente anche per aggirare i divieti dovuti all'emergenza Coronavirus. I poliziotti a casa dei due avevano trovato tre chili di droga, tra hashish, marijuana e cocaina.