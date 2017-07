Taxi, il Comune vuole rendere obbligatorio lo 02.7777

Diventerà obbligatorio per i taxi (almeno nelle intenzioni del Comune di Milano) iscriversi al numero unico 02.7777, che dal 2015 ha sostituito le colonnine ai parcheggi. Marco Granelli, assessore alla mobilità, ha accettato di rimandare a settembre l'obbligatorietà per i guidatori di auto bianche. Anche se i sindacati dei taxisti e i tre Radiotaxi (02.4040, 02.8585 e 02.6969) promettono battaglia.

Il numero unico partì con circa 350 taxisti, ma ora sono molti di meno. Colpa, anche, del fatto che è poco conosciuto dai milanesi. Il suo funzionamento è abbastanza semplice: punta a sostituire le code ai parcheggi con "code virtuali", dividendo Milano in 166 aree. Se mi serve un taxi, a rispondere sarà il primo taxista entrato nell'area da cui chiamo, tra quelli ancora liberi.

Oltre al centralino (con risponditore automatico) c'è anche l'app "MilanoInTaxi", a cui corrisponde l'app "Mit Driver" ad uso dei taxisti che aderiscono al servizio. Il tutto è gestito da Fastweb che, nel 2015, ha vinto un bando per cinque anni (dopo la prima asta andata deserta).

Ma contro l'obbligatorietà, si diceva, sono già schierati (oltre ai Radio Taxi tradizionali) anche alcuni sindacati come il Satam, per cui si prevedono ricorsi in merito.