Guidava un taxi con patente scaduta e senza assicurazione: maxi multa e sequestro

La sua patente era scaduta dal 2015 e la sua vettura, una Mercedes Classe B, non era assicurata. La polizia locale di Monza lo ha fermato durante un controllo casuale in viale Stucchi.

Piccolo dettaglio: si tratta di un tassista. L'uomo, il cinquantenne G.D., è milanese. Non è chiaro se lavorasse a Milano o a Monza. Di sicuro, però, all'atto del controllo G.D. non aveva alcun documento con sé. E si è poi capito che la patente era scaduta da due anni e il veicolo non era assicurato.

Non solo: la Mercedes è risultata essere già stata sottoposta a fermo fiscale e per questo è stata sequestrata. All'uomo sono state elevate tre multe: 594 euro per la mancata assicurazione, 155 euro per la patente scaduta e 776 euro per essersi messo al volante di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo.